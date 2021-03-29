كنعان بعد الجلسة التشريعية: تنفيذ قانون استعادة الاموال المنهوبة هو للقضاء وجديون بالذهاب حتى النهاية في التشريعات الاخرى المطلوبة لينتظم عمل القضاء والمؤسسات تحت سقف القانون

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