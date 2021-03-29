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النائب عدوان بعد الجلسة العامة: المواطن اللبناني بالكاد استفاد من ترشيد الدعم وهذا الملف بحاجة لتدقيق جنائي جديد لتحميل الحكومة ومصرف لبنان المسؤولية

Lebanon 24
29-03-2021 | 12:43
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