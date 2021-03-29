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رئيس هيئة قناة السويس: سفينة الحاويات التي كانت جانحة لم تتضرر وقادرة على الإبحار في القناة

Lebanon 24
29-03-2021 | 18:09
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