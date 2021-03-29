أخبار عاجلة

وزير خارجية مصر: نتطلع لعقد القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

Lebanon 24
29-03-2021 | 19:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الكاظمي: تأجيل القمة الثلاثية في بغداد مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها
lebanon 24
30/03/2021 03:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: الاتفاق الدفاعي مع واشنطن لا ينتقص من سيادتنا ولا يخول للقوات الأمريكية القيام بأعمال قتالية داخل المملكة
lebanon 24
30/03/2021 03:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير خارجية اليونان: نتطلع لحل قضية ترسيم الحدود مع تركيا على أساس القانون الدولي
lebanon 24
30/03/2021 03:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي تناول تطورات الأوضاع بليبيا واليمن وإيران والعراق
lebanon 24
30/03/2021 03:41:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:00 | 2021-03-30
01:59 | 2021-03-30
01:49 | 2021-03-30
01:37 | 2021-03-30
01:29 | 2021-03-30
23:51 | 2021-03-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website