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"موانئ" السعودية تطلق مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالمية عبر موانئ الساحل الغربي لضمان مرونة سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة في البحر الأحمر (رويترز)

Lebanon 24
29-03-2021 | 22:26
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