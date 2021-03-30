أخبار عاجلة

‏المكسيك تسجل 1292 إصابة و203 وفيات جديدة بكورونا

Lebanon 24
30-03-2021 | 01:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المكسيك تسجل 5881 إصابة و809 وفيات جديدة بكورونا
lebanon 24
30/03/2021 09:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المكسيك تسجل 1877 إصابة و319 وفاة جديدة بكورونا ونسبة فتكه 8.96%
lebanon 24
30/03/2021 09:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
‏المكسيك تسجل 6561 إصابة و779 وفاة جديدة بكورونا
lebanon 24
30/03/2021 09:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تسجل 407 وفيات و 58784 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
lebanon 24
30/03/2021 09:10:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:14 | 2021-03-30
08:13 | 2021-03-30
08:11 | 2021-03-30
07:28 | 2021-03-30
02:00 | 2021-03-30
01:59 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website