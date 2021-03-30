16
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
مصرع 15 شخصاً على الأقل في غرق زورق بغينيا
Lebanon 24
30-03-2021
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
43 قتيلا على الأقل إثر غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا
Lebanon 24
43 قتيلا على الأقل إثر غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا
30/03/2021 09:10:30
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عمره 48 عاماً.. مصرع ملياردير شهير بتحطم مروحية (صور)
Lebanon 24
عمره 48 عاماً.. مصرع ملياردير شهير بتحطم مروحية (صور)
30/03/2021 09:10:30
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحالف في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وزورقَيْن مفخّخين لـ"الحوثيين"
Lebanon 24
"التحالف في اليمن": اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة وزورقَيْن مفخّخين لـ"الحوثيين"
30/03/2021 09:10:30
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 18 شخصاً في انهيار مبنى في القاهرة
Lebanon 24
مقتل 18 شخصاً في انهيار مبنى في القاهرة
30/03/2021 09:10:30
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
19:13 | 2021-03-29
29/03/2021 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
14:48 | 2021-03-29
29/03/2021 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
15:00 | 2021-03-29
29/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير اقتصادي: خدو القصة "من الاخر"
Lebanon 24
خبير اقتصادي: خدو القصة "من الاخر"
10:30 | 2021-03-29
29/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. الدولار يرتفع في السوق الموازية هذا ما سجله صباحاً
Lebanon 24
مع بداية الأسبوع.. الدولار يرتفع في السوق الموازية هذا ما سجله صباحاً
09:26 | 2021-03-29
29/03/2021 09:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:14 | 2021-03-30
مسؤول أميركي لـ"سكاي نيوز": واشنطن تبحث في خيارات للعودة للاتفاق النووي بما يشمل نقاشات غير مباشرة مع إيران
08:13 | 2021-03-30
مسؤول أميركي كبير لـ"سكاي نيوز": واشنطن مستعدة للعمل على عودة متبادلة للاتفاق النووي مع إيران
08:11 | 2021-03-30
احصاءات لرويترز: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 127.45 مليونا والوفيات مليونان و914537
07:28 | 2021-03-30
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 13 جريحا في 12 حادث سير خلال 24 ساعة
02:00 | 2021-03-30
فريق أممي يخلص إلى أن الحوثيين يقفون وراء الهجوم الذي استهدف أعضاء الحكومة اليمنية (رويترز)
01:59 | 2021-03-30
فريق أممي يحمل الحوثيين مسؤولية الهجوم على مطار عدن لدى وصول مسؤولين يمنيين في 30 تشرين الثاني
فيديو
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
23:00 | 2021-03-29
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
21:00 | 2021-03-29
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
Lebanon 24
"شخص واحد يعرف التفاصيل".. ما سبب التكتم حول لقاح بوتين؟
10:30 | 2021-03-29
30/03/2021 09:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact