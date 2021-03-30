19
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
احصاءات لرويترز: إصابات كورونا العالمية تتجاوز 127.45 مليونا والوفيات مليونان و914537
Lebanon 24
30-03-2021
|
08:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ103.5 مليون ووفياته مليونان و239154
Lebanon 24
إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ103.5 مليون ووفياته مليونان و239154
30/03/2021 13:52:46
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.5 مليون والوفيات مليون و781891
Lebanon 24
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 81.5 مليون والوفيات مليون و781891
30/03/2021 13:52:46
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.34 مليون
Lebanon 24
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 114.34 مليون
30/03/2021 13:52:46
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز الـ107 ملايين.. ماذا عن الوفيات؟!
Lebanon 24
إصابات "كورونا" العالمية تتجاوز الـ107 ملايين.. ماذا عن الوفيات؟!
30/03/2021 13:52:46
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
Lebanon 24
القوات اللبنانية في الضاحية غداً... ماذا يجري؟
19:13 | 2021-03-29
29/03/2021 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا ما حصل "على مدى 3 ايام متتالية تقريبا" (فيديو)
15:00 | 2021-03-29
29/03/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب العلامة فضل الله يعلن أول أيام شهر رمضان المبارك
14:48 | 2021-03-29
29/03/2021 02:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. هذا ما سجله صباحا
08:46 | 2021-03-30
30/03/2021 08:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
Lebanon 24
نجمة "باب الحارة" تُفجع بوفاة طفلتها الرضيعة
22:19 | 2021-03-29
29/03/2021 10:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:43 | 2021-03-30
عدوان: القانون الثاني الذي تتم مناقشته في اللجنة متعلق بالتمريض أما القانون الثالث يتعلق بتشديد العقوبة لمن يتعرض للجسم الطبي
13:42 | 2021-03-30
عدوان: اقرار القانون كان ضرورة بهدف التنظيم كما حماية الإنتاج وصحة المواطن
13:41 | 2021-03-30
النائب عدوان: تم إقرار قانون الدواء والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالصحة اليوم وله أهميته في ظلّ المشاكل الطبية التي يعاني منها لبنان كما في ظلّ غياب مختبر مركزي لفحص الأدوية المستوردة
13:36 | 2021-03-30
التحكم المروري: قطع السير على أوتوستراد الكرنتينا باتجاه بيروت من قبل بعض المحتجين
13:35 | 2021-03-30
التحالف العربي في اليمن: اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقهما "الحوثيون" باتجاه السعودية
13:32 | 2021-03-30
الاسمر عرض مع وفد من التقدمي واللقاء الديمقراطي موضوع الدعم وترشيده
فيديو
وزارتا الإعلام والصحة أطلقتا فيديو توعويا عن عملية التلقيح
Lebanon 24
وزارتا الإعلام والصحة أطلقتا فيديو توعويا عن عملية التلقيح
09:13 | 2021-03-30
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
Lebanon 24
هكذا وصف عادل إمام تصرف أحمد زكي في "مدرسة المشاغبين" (فيديو)
23:00 | 2021-03-29
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
Lebanon 24
ضجة في أميركا بعد تقييد الشرطة طفلا عمره 5 سنوات! (فيديو)
21:00 | 2021-03-29
30/03/2021 13:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact