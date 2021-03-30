البطريرك الراعي أمام مجموعات من الحراك: لم أغطّ يوماً أحداً ولم أضع خطوطاً حمراء أمام مقاضاة أحدٍ وقلت يجب التدقيق في كل المؤسسات في لبنان وأنزلوا العقوبات بالجميع

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