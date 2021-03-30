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الرئيس عون استقبل رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي واطّلع منه على نتائج زيارة البابا الى العراق

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:25
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