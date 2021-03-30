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الرئيس عون خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ​لبنان​: لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم وصل إلى مرحلة الإنهاك

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:27
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