الرئيس عون خلال استقباله ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ​لبنان​: لبنان الذي يستضيف على أرضه أكبر نسبة من النازحين السوريين في العالم وصل إلى مرحلة الإنهاك

Lebanon 24