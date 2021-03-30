أخبار عاجلة

الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الوزير السابق سجعان قزي و مدير مكتب الاعلام في بكركي المحامي وليد غيّاض

Lebanon 24
30-03-2021 | 12:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير المصري ياسر علوي
lebanon 24
30/03/2021 17:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل
lebanon 24
30/03/2021 17:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة
lebanon 24
30/03/2021 17:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان بحضور الوزير السابق صالح الغريب والنائب علي حسن خليل
lebanon 24
30/03/2021 17:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:26 | 2021-03-30
17:19 | 2021-03-30
16:29 | 2021-03-30
16:20 | 2021-03-30
16:18 | 2021-03-30
16:11 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website