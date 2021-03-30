وزير الصحة خلال افتتاح حملة التلقيح في "طيران الشرق الأوسط": الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أساس لبناء التعاون والوزارة اليوم تدحض كل الإشاعات عن جود استنسابية في القطاع الخاص

Lebanon 24