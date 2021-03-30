النائب عدوان: تم إقرار قانون الدواء والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالصحة اليوم وله أهميته في ظلّ المشاكل الطبية التي يعاني منها لبنان كما في ظلّ غياب مختبر مركزي لفحص الأدوية المستوردة

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