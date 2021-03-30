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النائب عدوان: تم إقرار قانون الدواء والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالصحة اليوم وله أهميته في ظلّ المشاكل الطبية التي يعاني منها لبنان كما في ظلّ غياب مختبر مركزي لفحص الأدوية المستوردة

Lebanon 24
30-03-2021 | 13:41
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