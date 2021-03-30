"الجديد": الرئيس بري يطّلع من رعد خلال لقائهما الذي ما زال مستمراً في عين التينة على أجواء زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة لموسكو ويبحث معه في المستجدات السياسية

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