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الخارجية الأميركية: سنعلن عن مساعدات إنسانية لسوريا بـ 596 مليون دولار

Lebanon 24
30-03-2021 | 16:29
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