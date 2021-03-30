أ.ف.ب.: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يطالب بتحقيق حول فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر في الصين وينتقد الصينيين لعدم تشاركهم البيانات بشكل كاف

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