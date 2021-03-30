أخبار عاجلة

محمد جواد ظريف: إدارة جو بايدن تتبع خطى إدارة دونالدترامب في استخدام ورقة العقوبات

Lebanon 24
30-03-2021 | 18:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
خلاف في إدارة بايدن حول العقوبات ضد روسيا.. و2 تموز موعد حاسم
lebanon 24
30/03/2021 21:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار أردوغان: إدارة بايدن تستخدم ملف خاشقجي كورقة رابحة ضد السعودية
lebanon 24
30/03/2021 21:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: الكرة في ملعب واشنطن وعلى إدارة بايدن رفع العقوبات بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي
lebanon 24
30/03/2021 21:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نفذنا جميع التزاماتنا وتعهداتنا بشأن الاتفاق النووي وحتى الساعة لم نشهد أي إجراء مناسب وواقعي من قبل إدارة بايدن بشأن العقوبات
lebanon 24
30/03/2021 21:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:45 | 2021-03-30
20:39 | 2021-03-30
20:19 | 2021-03-30
20:18 | 2021-03-30
20:00 | 2021-03-30
19:37 | 2021-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website