إصابة طفل برضوض وجروح في أنحاء متفرقة من جسمه جراء حادث مروري في بلدة بيت الفقس - الضنية بعدما صدمته سيارة أثناء عبورها الطريق ونقلت فرق الاسعاف الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج

Lebanon 24