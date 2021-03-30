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وزير الموارد البشرية السعودي: مساهمة القطاع الخاص عام 2016 كانت 40% واليوم أصبحت 51%

Lebanon 24
30-03-2021 | 22:28
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