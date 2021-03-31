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السعودية‬⁩ تؤكد دعمها لأي مساع تنهي ملف ⁧‫سد النهضة‬⁩ وتراعي مصالح كل الأطراف

Lebanon 24
31-03-2021 | 00:22
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