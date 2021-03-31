أخبار عاجلة

تجمع لعدد من المحتجين أمام مبنى الجامعة اللبنانية في الحدث وإقفال كل مداخلها والغاء إمتحانات كانت مقررة اليوم

Lebanon 24
31-03-2021 | 09:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تجمع لعدد من المحتجين أمام محطة زين الدين طريق المطار
lebanon 24
31/03/2021 11:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تجمع للمياه على طريق عام كفرشيما الحدث امام الجامعة اللبنانية وفي محلة جسر المطار باتجاه السفارة الكويتية
lebanon 24
31/03/2021 11:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع لعدد من المحتجين بمحاذاة المسلك الغربي لاوتوستراد الذوق وانتشار لعناصر من الجيش
lebanon 24
31/03/2021 11:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى مكافحة الشغب تصل إلى أمام وزارة الإقتصاد للحؤول دون إقتحام مبنى الوزارة من قبل المحتجين (الجديد)
lebanon 24
31/03/2021 11:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:00 | 2021-03-31
10:40 | 2021-03-31
10:14 | 2021-03-31
10:12 | 2021-03-31
09:55 | 2021-03-31
09:53 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website