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صحيفة معاريف: إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي أنها لن تسمح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية بالقدس بسبب قيود كورونا

Lebanon 24
31-03-2021 | 09:35
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