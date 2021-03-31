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روحاني: يمكن لواشنطن رفع العقوبات كلها في يوم واحد وعندئذ نعود إلى التزاماتنا بالتعهدات في يوم واحد

Lebanon 24
31-03-2021 | 09:41
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