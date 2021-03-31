الرئيس عون استقبل وزيرة العدل وعرض معها سبل تسريع عمل المحاكم ومسار التدقيق الجنائي وضرورة حسم الملف والسير بتنفيذه لعدم وجود اي اسباب واقعية وقانونية تحول دون ذلك

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