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الرئيس عون استقبل الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية وامين السر العام للرهبنة وعرض معهما الأوضاع العامة وعمل الرهبانية

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:24
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