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الوفد الايراني بعد لقائه الراعي: لبنان لديه الشجاعة الكافية للتغلب على المحن كافة التي تواجهه وإيران تتمنى أن تُحفظ سيادة لبنان واستقلاله

Lebanon 24
31-03-2021 | 12:46
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جعجع: ما فعلوه سابقاً مع "القوّات" يحاولون تكراره في الوقت الراهن مع البطريرك الراعي على خلفيّة الطروحات التي تقدمها بكركي اليوم الهدف منها هو الوصول بالفعل إلى حريّة واستقلال وسيادة لبنان وقيام دولة فعليّة فيه
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