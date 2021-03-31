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"رويترز" عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي: إطلاق تطبيق جواز السفر الرقمي لنتائج اختبارات كورونا وشهادات اللقاح على منصة آبل في منتصف نيسان

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:47
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