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فايزر: لقاحنا ضد كورونا يحمي الأطفال من 12 سنة وهذا يفتح الباب لتوسيع فئة القابلين للتطعيم بحلول الخريف

Lebanon 24
31-03-2021 | 13:52
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