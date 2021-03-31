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الخارجية الأميركية تقول إنها حصلت على 335 مليون دولار من السودان كتعويضات لضحايا تفجيري السفارة والمدمرة يو إس.إس كول

Lebanon 24
31-03-2021 | 15:30
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