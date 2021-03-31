بدء توافد المجموعات الى ساحة رياض الصلح للمشاركة بالمسيرة التي تنطلق الى امام "بيت الوسط" مرورا بمجلس النواب تحت شعار "الدستو مش لعبة بإيديكم" (الوكالة الوطنية)

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