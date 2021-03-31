نصر الله: عندما تقف أمام الشيخ أحمد الزين انت تقف امام قامة رفيعة من التدين والصفاء والنقاء والاخلاق الرفيعة ونحن لا نجامل بإطلاق هذه الصفات على الراحل الكبير وهو كان حاضرا في كل المواقف

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