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نصر الله: عندما تقف أمام الشيخ أحمد الزين انت تقف امام قامة رفيعة من التدين والصفاء والنقاء والاخلاق الرفيعة ونحن لا نجامل بإطلاق هذه الصفات على الراحل الكبير وهو كان حاضرا في كل المواقف

Lebanon 24
31-03-2021 | 17:59
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نصرالله: يبدو أن هناك اتجاهاً لتحميل كل المسؤولية لرئيس الجمهورية وهذا الأمر غير منصف ونحن نفهم إصرار الرئيس المكلّف على وزارة الداخلية فالثنائي الشيعي عندما تمسّك بالمالية الجميع تفهمه لذا هو يتفهّم الآخرين
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31/03/2021 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/03/2021 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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31/03/2021 19:57:06 Lebanon 24 Lebanon 24
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