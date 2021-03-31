نصر الله متوجها بحديثه للسعودية عن مبادرتها تجاه اليمن: "ما تضيعوا وقت" وهذه اللعبة لن تنطلي على اليمنيين وإن كنتم صادقين اذهبوا إلى وقف الحرب وفك الحصار

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