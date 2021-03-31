أخبار عاجلة

نصر الله: الاسرائيليون يعربون عن قلقهم من تطور محور المقاومة الذي يعمل في المقابل على تراكم قدراته

Lebanon 24
31-03-2021 | 18:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نصرالله: ما يحصل منذ 2005 حتى اليوم هو أن كل الوفود التي حضرت إلى لبنان كان محورها الأساسي المقاومة وسلاحها ومقدراتها
lebanon 24
31/03/2021 19:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نفهم ان دولة الرئيس متفاهم مع الثنائي الشيعي ونحن نشجّع... اما فوق الطاولة فيتهجّم على التيار وعلى رئيس الجمهورية ليغطي ويعوّض لشارعه عن تفاهمه مع محور المقاومة "مش وحده على كل حال، كتار بيعملوا متله"
lebanon 24
31/03/2021 19:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: الأمر الذي يعني الغرب هو كيفية حماية اسرائيل من المقاومة في لبنان
lebanon 24
31/03/2021 19:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: البلد استنفد وقته وحاله وروحه آن الأوان لأن نضع كل الأمور جانبًا ونذهب في محاولة جادّة لانهاء المأزق الذي يعيشه البلد حالياً
lebanon 24
31/03/2021 19:57:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:28 | 2021-03-31
19:20 | 2021-03-31
19:09 | 2021-03-31
18:51 | 2021-03-31
18:49 | 2021-03-31
18:41 | 2021-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website