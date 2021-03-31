نصرالله: هناك جهد أميركي ألّا يتكون ائتلاف أو محور أو جبهة تكون فيها إيران إلى جانب الصين وروسيا من هنا السعي لمعالجة الملف النووي مع إيران والتأكيد على الدبلوماسية وهذا دليل قوة إيران

Lebanon 24