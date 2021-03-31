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نصرالله: البلد استنفد وقته وحاله وروحه آن الأوان لأن نضع كل الأمور جانبًا ونذهب في محاولة جادّة لانهاء المأزق الذي يعيشه البلد حالياً
Lebanon 24
31-03-2021
|
18:34
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