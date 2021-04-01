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أخبار عاجلة
وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي بعد لقائه الرئيس عون: هناك توجه حكومي عراقي لدعم لبنان على كافة المستويات وأولها المجال الصحي
Lebanon 24
01-04-2021
|
10:49
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