أخبار عاجلة

الصحة الفرنسية: الوصول لذروة الموجة الثالثة من إصابات كورونا خلال أسبوع أو 10 أيام

Lebanon 24
01-04-2021 | 12:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فرنسا.. ذروة الموجة الثالثة من إصابات كورونا خلال أسبوع أو 10 أيام
lebanon 24
04/04/2021 01:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السوري: سنحصل على لقاحات فيروس كورونا من الصين وروسيا ومنظمة الصحة العالمية "خلال أيام"
lebanon 24
04/04/2021 01:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة الألماني: هناك مؤشرات واضحة بأن الموجة الثالثة لكورونا قد تكون أسوأ من السابقتين
lebanon 24
04/04/2021 01:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: اكتشاف السلالة البريطانية من كورونا في 7 دول جديدة خلال أسبوع
lebanon 24
04/04/2021 01:56:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website