"التيار الوطني الحر" يشدد على وحدة الجبل والعيش المشترك

زار نائب رئيس "التيار الوطني الحر" لشؤون العمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب قضاء عاليه، على رأس وفد ضم كل من سلطان فياض، عفيف نسيم، طوني بجاني، رافي ادريس ورمزي دسوم.

استهل الوفد لقاءاته في القماطية مع مسؤول القطاع الثامن في "حزب الله" الحاج بلال داغر ولجنة القطاع، وتم عرض الواقعين السياسي والاجتماعي، مع التنويه بثبات التفاهم بين الفريقين والعمل على تطويره مواكبة للتغيرات الراهنة.

انتقل الوفد إلى عاليه حيث التقى نائب رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" نسيب الجوهري، في حضور رؤساء الدوائر الحزبية في القطاع، وتطرق البحث إلى ضرورة التنسيق بين الحزبين على الأرض في المجالات كافة، كما أجمع الحاضرون على تأييد خطة عودة النازحين السوريين التي أعدتها وزارتي شؤون النازحين سابقا والشؤون الاجتماعية حاليا.

ثم زار الوفد خلوة بدغان، والتقى الشيخ مروان فياض ولفيفا من المشايخ، وشدد الطرفان على "وحدة الجبل والعيش المشترك".

المحطة الرابعة كانت في شارون، واللقاء كان مع الشيخ الجليل حسين الصايغ الذي اثنى على وجود التيار الوطني الحر في الجبل وحمل الوفد تحياته إلى رئيس التيار النائب جبران باسيل.

المحطة الحزبية كانت في مقر هيئة صوفر، حيث كان اللقاء مع المحازبين و المناصرين وفاعليات المنطقة.

بعدها انتقل الوفد إلى مجدلبعنا وكانت زيارة للسيد رائد محمود عبد الخالق في دارته.

وختام هذا النهار كان في دير سيدة المعونات للرهبنة المارونية في شملان، ولقاء مع رئيس الدير الأب ايلي المسيح، حيث تطرق البحث إلى سبل ترسيخ الأهالي في منطقتهم وتشجيع العودة إلى قراهم.