جعجع: هناك تداخل بين الترسيم السوري والترسيم اللبناني في الخرائط وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكلة التي يجب حلّها مع أننا ضدّ نظام الأسد

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