جعجع : البعض يرفض التعامل مع سوريا كما يتم التعامل مع إسرائيل باعتبارها عدوّاً ومن يفجّر مسجدين ويرسل المتفجرات كيف يتم التعاطي معه؟ أصوات النشاز لا علاقة لها بلبنان وهذه ليست فرصة لإعادة العلاقات مع دمشق

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