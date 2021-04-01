دياب: نحن الآن في سباق بين تزايد عدد الحالات الإيجابية وبين عملية التلقيح ووزارة الصحة تبذل الجهود المطلوبة لتأمين اللقاح لكن عدد اللقاحات الذي يصل بموجب الإتفاقيات قليل

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