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البنتاغون: نواصل اتباع نهج استراتيجي لنشر القوات وإجراء تعديلات بشكل روتيني لمراعاة عدد كبير من العوامل

Lebanon 24
01-04-2021 | 19:31
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