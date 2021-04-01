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الخارجية الأميركية: أوضحنا للفلسطينيين بأنه من المفترض ألا يدفعوا تعويضات لمن هم في السجن بتهم "إرهاب"

Lebanon 24
01-04-2021 | 21:32
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