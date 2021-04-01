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الخارجية الأميركية: لا نحاول هندسة تغيير للنظام في سوريا لكننا سنطالب بالعدالة للشعب السوري الذي عانى من الأسد

Lebanon 24
01-04-2021 | 22:07
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