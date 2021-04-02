أخبار عاجلة

إيرلندا‬⁩ تضيف 26 دولة إلى قائمة الحجر الصحي الإلزامي

Lebanon 24
02-04-2021 | 02:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تايلاند تسمح للسياح بممارسة لعبة الغولف خلال فترة الحجر الصحي الإلزامي
lebanon 24
04/04/2021 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أبوظبي تضيف قطر إلى "القائمة الخضراء": القادمون من هناك لن يخضعوا للحجر الصحي
lebanon 24
04/04/2021 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تضيف أربع دول جديدة إلى قائمة حظر السفر إليها
lebanon 24
04/04/2021 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي.. حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا؟
lebanon 24
04/04/2021 02:04:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website