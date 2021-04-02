أخبار عاجلة

أبو شرف لـ"الجديد": هناك جزء بسيط من اللقاحات يمكن ان تسبب مضاعفات ومنها لقاح "أسترازينيكا" والخوف منه ليس مبرراً

Lebanon 24
02-04-2021 | 11:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"أسترازينيكا" تطلق اسما جديدا على لقاحها المضاد لسلالة كورونا الجديدة
lebanon 24
04/04/2021 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجديد: الاجواء من بعبدا ليست ايجابية وذلك لاختلاف وجهات النظر بين عون والحريري، وليس هناك اي حلحلة ومرونة في المواقف وما يمكن جزمه هو ان اليوم لن تكون هناك حكومة ولا تبدو قريبة
lebanon 24
04/04/2021 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أسترازينيكا: اللقاح فعال بنسبة 79% ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية
lebanon 24
04/04/2021 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أسترازينيكا تؤكد أن لقاحها فعال بنسبة 79% ولا يحمل خطر التسبب بجلطات دموية بعد اختبارات في الولايات المتحدة
lebanon 24
04/04/2021 02:04:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website