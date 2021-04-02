أخبار عاجلة

مجموعة السبع تطالب بانسحاب "سريع وغير مشروط" من إقليم تيغراي الإثيوبي

Lebanon 24
02-04-2021 | 12:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول في الأمم المتحدة: على أريتريا سحب قواتها من إقليم تيغراي الإثيوبي
lebanon 24
04/04/2021 02:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لمجلس الأمن الخميس المقبل بشأن إقليم تيغراي الإثيوبي
lebanon 24
04/04/2021 02:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: إقليم تيغراي الإثيوبي يواجه حالة من سوء التغذية الحادة
lebanon 24
04/04/2021 02:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين إثر انقلاب ميانمار
lebanon 24
04/04/2021 02:05:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:28 | 2021-04-03
23:19 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:11 | 2021-04-03
23:03 | 2021-04-03
22:56 | 2021-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website