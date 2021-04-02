مسؤول بالاتحاد الأوروبي: الوفد الأميركي سيكون في فيينا يوم الثلاثاء خلال المحادثات النووية ويجري العمل على وضع قائمة تفاوض بشأن الالتزامات النووية ورفع العقوبات

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