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ممثلو فرنسا وبريطانيا وألمانيا: أبلغنا إيران أن مقترحات واشنطن حول الاتفاق النووي مقبولة

Lebanon 24
02-04-2021 | 17:56
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